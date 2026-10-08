Понад 80% росіян підтримали б припинення війни проти України вже цього тижня, але лише третина – з умовою повернути Україні окуповані території.

Про це свідчить опитування «Левада-Центру».

«Більшість опитаних підтримали б рішення Путіна, якби він вирішив припинити військовий конфлікт з Україною «цього тижня» — 81%, частка тих, хто схвалив би таке рішення, повільно зростає з травня 2023 року — на 19 в.п., частка противників даного рішення знижується (на 21 п.п. за той же час).

При цьому, якби путін «цього тижня» вирішив припинити конфлікт, але з умовою повернення територій, його рішення підтримала б помітно менша частка — 35%, однак і вона зростає протягом останніх півтора року (на 7 в.п.).

Не підтримали б рішення путіна завершити військовий конфлікт та повернути території половина опитаних (51%), ця частка знизилася на 13 в.п. з лютого 2025 року і досягла мінімальних значень за весь час спостережень», – зазначають соціологи.

Станом на вересень дії окупаційних військ підтримують 70% опитаних (у тому числі 40% — безперечно підтримують, а 30% — швидше підтримують).

Не підтримують – 20% (9% – безумовно не підтримують, 11% – швидше не підтримують).

Дві третини опитаних вважають, що зараз слід розпочати мирні переговори — 64%, за місяць ця частка зросла на 5 п.п.

Частка прихильників продовження воєнних дій знизилася до 27% (на 4 в.п.).