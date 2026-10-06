Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб
танків – 12 396 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 494 (+7) од.
артилерійських систем – 50 785 (+52) од.
РСЗВ – 2 184 (+2) од.
засоби ППО – 1 688 (+0) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 866 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 158 551 (+566) од.
спеціальна техніка – 4 795 (+2) од.
Дані уточнюються.