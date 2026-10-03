Туреччина має отримати перші два з 12 військово-транспортних літаків C-130J від Великої Британії у грудні. Про це заявили на пресбрифінгу в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомив Кореспондент.

“Відповідно до графіка, після завершення робіт з технічного обслуговування, які тривають у Великій Британії, планується поетапно доставити літаки до нашої країни. Передачу перших двох літаків заплановано на грудень”, – заявили в Анкарі.

Зараз триває підготовка турецького персоналу для експлуатації та обслуговування C-130J. Зокрема, у США тренуються шестеро пілотів і стільки ж технічних спеціалістів, у Великій Британії проходять навчання 29 фахівців з техобслуговування.

На брифінгу також зазначалося, що Туреччина передасть іракській владі військову базу Башика-Зілкан, яка з 2015 року “на прохання іракської влади використовувався Збройними силами Туреччини в межах боротьби з терористичною організацією ІДІЛ”. Рішення ухвалено з огляду на прогрес, досягнутий центральним урядом Іраку в реалізації заходів безпеки в районі Синджар.