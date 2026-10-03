Про ворожі атаки по області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 3 жовтня, повідомляє Миколаївська ОВА.

Миколаїв

Вчора ворог здійснив масований удар по місту із застосуванням ударних БпЛА типу «Shahed» та балістичної ракети «Іскандер-М».

Внаслідок чого постраждали троє чоловіків віком 21, 47 та 62 роки. Станом на сьогоднішній ранок двоє постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані, ще один продовжує лікування амбулаторно.

Пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, вікна квартир багатоповерхового будинку, приватний будинок, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс, автомобілі та СТО.