Рекордні втрати противника у 2026 році – 46 230! Це підсумки бойової роботи Сил оборони за вересень, повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ.

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Втрати особового складу російських загарбників у вересні досягли 46 230 осіб.☠️

Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії.

Динаміка втрат живої сили ворогом:

Січень: 31 710

Лютий: 26 090

Березень: 31 960

Квітень: 32 980

Травень: 33 760

Червень: 39 290

Липень: 42 860

Серпень: 42 020

Вересень: 46 230

У порівнянні з першим місяцем року — січнем (31 710 осіб), втрати противника у вересні збільшилися на 14 520 осіб, що становить зростання на 45,8%.