Рекордні втрати противника у 2026 році – 46 230! Це підсумки бойової роботи Сил оборони за вересень, повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ.
Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Втрати особового складу російських загарбників у вересні досягли 46 230 осіб.☠️
Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії.
Динаміка втрат живої сили ворогом:
Січень: 31 710
Лютий: 26 090
Березень: 31 960
Квітень: 32 980
Травень: 33 760
Червень: 39 290
Липень: 42 860
Серпень: 42 020
Вересень: 46 230
У порівнянні з першим місяцем року — січнем (31 710 осіб), втрати противника у вересні збільшилися на 14 520 осіб, що становить зростання на 45,8%.