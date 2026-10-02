З 1 жовтня у закладах вищої та фахової передвищої освіти стартувало навчання за дисципліною Основи національного спротиву. У МОН наголошують, що її проходження не передбачає набуття статусу військовозобов’язаного, пише Кореспондент.

Понад 414 тисяч студентів у 948 закладах вищої та фахової передвищої освіти з 1 жовтня розпочали вивчення дисципліни Основи національного спротиву. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

У 2026/2027 навчальному році дисципліну запровадили у 275 закладах вищої освіти для 237 616 студентів та у 673 закладах фахової передвищої освіти для 176 615 здобувачів.

Програма передбачає формування знань і практичних навичок для дій в умовах безпекових загроз, збереження життя і здоров’я, надання домедичної допомоги та підготовки громадян до національного спротиву.

У МОН наголошують, що проходження дисципліни не передбачає складання Військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах Сил оборони, здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов’язаного.

Окремо міністерство працює над підготовкою викладачів. До Міноборони направили проєкт розрахунку щодо підвищення кваліфікації 541 викладача Основ національного спротиву у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах ЗВО, що належать до сфери управління Міноборони.

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив, що завдання МОН – забезпечити заклади освіти необхідними організаційними механізмами, підготувати викладачів і супроводжувати впровадження дисципліни. За його словами, можливість якісно її вивчати мають отримати студенти незалежно від форми власності закладу.