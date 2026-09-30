Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-На пункті управління Третього армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». Серйозна операція, важлива в багатьох вимірах для нашого захисту загалом і на Донбасі зокрема. За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Сьогодні обговорили плани на четвертий сезон активних дій.

Поспілкувався і з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції. Детально проговорили потреби, зокрема в артилерії, та грошове забезпечення. Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час «Вівальді» саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон.

Відзначив воїнів державними нагородами. Дякую за захист України і за службу!