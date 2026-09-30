Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 склали:
особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб
танків – 12 388 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од.
артилерійських систем – 50 519 (+21) од.
РСЗВ – 2 171 (+2) од.
засоби ППО – 1 682 (+1) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 789 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од.
крилаті ракети – 5 121 (+3) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 155 363 (+332) од.
спеціальна техніка – 4 770 (+5) од.
Дані уточнюються.