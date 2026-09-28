У НАНУ відреагували на російський удар, який знищив будівлю Академії наук України.

-Сьогоднішній день став страшним для нашої Академії.

28 вересня 2026 року російський удар прийшовся безпосередньо по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві – місцю, куди щодня приходять на роботу науковці та працівники Академії.

Є загиблі. З деякими нашими колегами досі немає зв’язку. Ми чекаємо на звістки про них і сподіваємося.

Це російський терор. Терор проти мирних людей, які просто були на своїх робочих місцях. Терор проти української науки, освіти й культури, проти всього, що росія роками намагається знищити в Україні.

Сьогодні російський удар забрав життя людей у стінах Академії. Немає жодних слів, якими можна виправдати це варварство. Російські злочини мають імена їхніх жертв, і за кожен із них має настати відповідальність.

На місці продовжують працювати рятувальники та екстрені служби. Інформація уточнюється.

Зараз усі наші думки – з нашими колегами та їхніми рідними.

Про підтверджену інформацію повідомлятимемо окремо, – йдеться у заяві.