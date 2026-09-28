Оператори спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують ліквідацію критичних елементів військової системи російських окупантів — від логістики та зв’язку до радіолокації, авіації й морської компоненти
Уражено:
• залізничний міст через Північнокримський канал;
• 9 веж зв’язку, РЕБ, РЕР, БРЛС та MESH-ретрансляторів;
• РЛС “Небо-У”;
• КП РЛС П-18 “Терек”;
• дві РЛС “Каста-2Е”;
• навчально-бойовий реактивний літак Л-39 “Альбатрос”;
• швидкісний штурмовий катер БК-10;
• швидкісний транспортно-десантний катер БК-16;
• швидкісний патрульний катер “Мангуст”.
Послідовне знищення високовартісних військових об’єктів ворога позбавляє його можливостей бачити, передавати дані, пересувати ресурси й діяти на морі.
Демонтаж військової інфраструктури російського агресора на тимчасово окупованих територіях України триває.
Слава Україні!