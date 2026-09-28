

Оператори спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують ліквідацію критичних елементів військової системи російських окупантів — від логістики та зв’язку до радіолокації, авіації й морської компоненти





Уражено:



• залізничний міст через Північнокримський канал;

• 9 веж зв’язку, РЕБ, РЕР, БРЛС та MESH-ретрансляторів;

• РЛС “Небо-У”;

• КП РЛС П-18 “Терек”;

• дві РЛС “Каста-2Е”;

• навчально-бойовий реактивний літак Л-39 “Альбатрос”;

• швидкісний штурмовий катер БК-10;

• швидкісний транспортно-десантний катер БК-16;

• швидкісний патрульний катер “Мангуст”.



Послідовне знищення високовартісних військових об’єктів ворога позбавляє його можливостей бачити, передавати дані, пересувати ресурси й діяти на морі.



Демонтаж військової інфраструктури російського агресора на тимчасово окупованих територіях України триває.

Слава Україні!