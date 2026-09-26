Британська модель OnlyFans Бонні Блу влаштувала аукціон за право дати ім’я своєму новонародженому синові та заявила, що отримала за нього 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Найвищу ставку зробила компанія BetBolt, тому саме її назву, за словами моделі, тепер має носити дитина, передає Експерт.

Незвичайні торги модель організувала невдовзі після народження сина. Учасники могли запропонувати власний варіант імені та суму, яку готові заплатити за його вибір.

Стартова ставка становила 10 тисяч доларів. За встановленими правилами кожен учасник міг запропонувати лише одне ім’я, а переможцем мав стати той, хто запропонує найбільше грошей.

Зрештою торги дійшли до семизначних сум. Перемогу Бонні Блу віддала BetBolt — компанії зі сфери онлайн-азартних ігор та криптоказино, яка запропонувала 1,2 мільйона фунтів.

Після завершення аукціону модель заявила, що її сина зватимуть BetBolt. Вона пожартувала, що тепер їй доведеться кричати це ім’я через увесь дитячий майданчик.

Водночас Блу зізналася, що сама не до кінця розуміє, хто саме стоїть за BetBolt і чим займається компанія. Вона також порушила питання про те, чи матиме переможець аукціону якусь роль у подальшому житті хлопчика.

Боротьба за право вибрати ім’я була дорогою і до фінальної ставки. Серед інших запропонованих варіантів був Grok — за це ім’я готові були заплатити 1,1 мільйона. Варіант Clavicular отримав ставку в 1 мільйон, а PUMP THETRENCHERYA — 801 тисячу.