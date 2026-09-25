Осінь — час збирання врожаю та підготовки запасів на зиму. Картоплю, моркву, буряк, яблука та інші овочі й фрукти потрібно не лише вчасно зібрати, а й створити для них відповідні умови зберігання – щоб не було зайвої вологи й плісняви. Врахуйте ще, а раптом і вам доведеться ховатися там деякий час.

Тому ще до того, як урожай опиниться в погребі, саме приміщення потрібно привести до ладу. Вогкість, залишки торішніх запасів і пліснява можуть сприяти псуванню овочів та фруктів. Поки погріб порожній, його значно простіше очистити, просушити й підготувати до нового сезону, пише ТСН.

Як підготувати льох до зими

Перший етап — прибирання та просушування

Насамперед льох повністю звільняють: виносять залишки торішніх запасів, ящики, банки, знімні полиці та іншу тару. Зіпсовані овочі викидають, а якщо є сліди гризунів, проблему потрібно усунути до закладання нового врожаю.

Полиці, стелажі та ящики очищають щіткою, за потреби миють водою з господарським милом або засобом, придатним для відповідного матеріалу. Знімні дерев’яні конструкції краще винести назовні для просушування.

Порожній льох уважно оглядають. Особливу увагу варто приділити кутам, стикам, стелі та місцям, де з’являється конденсат.

Одночасно перевіряють вентиляцію, канали очищають від павутиння та сміття, яке перешкоджає руху повітря. Якщо всередині сиро, приміщення потрібно добре просушити. Для цього використовують природне провітрювання або вентилятор. Додатково можна поставити ємності із сіллю чи використати суху тирсу для поглинання вологи, замінюючи їх у міру зволоження.

Другий етап — видалення плісняви та дезінфекція

Якщо на стінах, стелі або дерев’яних конструкціях є пліснява, видимий наліт спочатку зчищають щіткою або шпателем. Особливо ретельно очищають кути, шви та стики. Працювати потрібно в рукавичках і захисті для органів дихання, щоб не вдихати частинки плісняви.

Після механічного очищення поверхні можна обробити відповідним дезінфекційним засобом. Один із традиційних варіантів — мідний купорос. Проте універсальної пропорції для всіх випадків немає, у різних рекомендаціях концентрація відрізняється. Тому розчин слід готувати відповідно до інструкції конкретного препарату, а не збільшувати його міцність на власний розсуд.

Обробляють стіни, стелю, підлогу, кути та інші місця, де була пліснява. Дерев’яні полиці й ящики також оглядають, уражені ділянки очищають, після чого застосовують засіб, дозволений для цього матеріалу. Після дезінфекції льох залишають відкритим до повного висихання. Різні хімічні засоби не варто самостійно змішувати між собою.

Третій етап — побілка

Коли очищені поверхні повністю висохли, можна переходити до побілки. Для льохів традиційно використовують гашене вапно, яке після нанесення створює лужне середовище, несприятливе для багатьох мікроорганізмів.

Найчастіше пропонують такий розчин — на 10 л води беруть 3 кг гашеного вапна, 100 г мідного купоросу та 100 г кухонної солі. Сіль додають, щоб висохле покриття краще трималося і менше обсипалося.

Водночас пропорції таких сумішей у різних рекомендаціях відрізняються. Тому для готових вапняних і дезінфекційних препаратів потрібно дотримуватися саме інструкції виробника.

Побілку наносять на сухі стіни у два шари. Між ними витримують інтервал приблизно 3–4 години, щоб перший шар підсох. Стелю обробляють останньою.

Коли можна закладати овочі

Після завершення всіх робіт льох не потрібно одразу заповнювати, а перед цим провітрити приблизно 3 доби. Якщо використовували готові препарати, строк провітрювання визначають за їхніми інструкціями.

Коли поверхні повністю висохнуть, сухі полиці та ящики повертають на місце і можна заносити овочі та фрукти.

Протягом зими льох бажано періодично оглядати. Якщо знову з’являється конденсат або пліснява, потрібно перевірити вентиляцію та знайти причину надлишкової вологи. Одночасно перебирають запаси й прибирають овочі та фрукти, які почали псуватися.