Біля узбережжя Аляски 17 вересня стався землетрус магнітудою 6,5. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), пише Кореспондент.

Епіцентр був розташований за 165 км на захід від селища Нікольські. Землетрус стався на глибині 111,7 км.

Аляска є одним із найбільш сейсмічно активних регіонів США. Найсильніший землетрус в історії регіону стався тут 27 березня 1964 року у районі затоки Принс-Вільям. Магнітуда становила 9,2.

Землетрус 1964 року тривав близько 4,5 хвилини і спричинив потужне цунамі. USGS називає його найсильнішим із зареєстрованих в історії США та другим за силою землетрусом, зафіксованим сучасними приладами.

Подія 1964 року також мала значний вплив на розвиток науки про землетруси та стала важливою для формування сучасного розуміння тектоніки плит.