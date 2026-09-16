Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 склали:
особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб
танків – 12 345 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.
артилерійських систем – 49 820 (+27) од.
РСЗВ – 2 132 (+1) од.
засоби ППО – 1 642 (+4) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 519 069 (+789) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од.
спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.
Дані уточнюються.