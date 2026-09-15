Радник президента з радіотехнічних питань Сергій Флеш вважає, що таке рішення буде правильним.

-Прийнято рішення надати доступ до карти переміщення «Шахедів» АЗС. Такий доступ вже має «Укрзалізниця». Такий доступ мають і інші організації.

Важливо, що наш ворог також отримує цю інформацію, просто тому, що за такої кількості користувачів неможливо зберегти інформацію в таємниці.

Доступ мають адміністратори сотень каналів у Telegram, які словами переказують те, що бачать.

Питання: Знайдіть хоча б одну причину,чому не надати цю інформацію всьому населенню? Це збереже потенційно сотні життів!

Ми в МО кілька разів обговорювали цей варіант між собою, аргументів проти не знайшли.

Надточні координати, номера цілей, службова інформація та інформація про особливі цілі будуть доступні лише військовим. Цивільнім потрібно бачити тільки, де зараз загроза.

Є й інший варіант: попереджати людину, коли шахед наближається до неї, та вказувати відстань до шахеда. Це якщо військові категорично не погодять моей пропозиції.

Або давати інформацію тільки над містами, щоб не давати ворогу інфо про те, де та що ми бачимо РЛС.

Ще одна ідея – показувати шахеди по квадратам с точністю, наприклад, 2 на 2 км. Цього буде достатньо.