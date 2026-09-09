Атаки на Миколаїв почалися ще вдень – реактивними дронами росіяни атакували залізничну інфраструктуру Миколаєва, було три влучання. А ближче до ночі місто і передмістя атакували ракетами, КАБами і “бандеролями”.

Деякі подробиці розповів Николаевский Ванек.

-Миколаїв та передмістя (і трохи область) були під масованою комбінованою атакою 2 Іскандер-М, 7 КАБів (УМПБ-5), 5 бандеролей та 6 керованих реактивних дронів.

Є суттєві наслідки в Інгульському, Центральному та Корабельному районах міста (і в передмісті). Під атакою була портова інфраструктура (сюди летіла вся балістика, “бандеролі” та КАБи), гіпермаркет “Метро” та транспортна інфраструктура (туди летіло все інше).

На жаль, вночі один із дронів ударив прямо по житловому будинку в одному з районів Миколаєва. Будинок повністю зруйнований, є постраждалі мама з донькою – це як мінімум. На ранок можливі погані новини.

(ФОТО Суспільне Миколаїв).