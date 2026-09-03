Служба безпеки України підозрює заступника командира РДК Степана Каплунова в підготовці замаху на главу уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмеда Закаєва.

Про це Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах.

Ахмед Закаєв приїжджав до України на День Незалежності 24 серпня. Саме тоді готувався замах на «одного з лідерів російської опозиції».

Раніше СБУ заявила про викриття заступника командира Російського добровольчого корпусу, який мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху під час його візиту в Україну.

СБУ заявила, що заступник командира РДК отримав від спецслужб РФ завдання на ліквідацію військовослужбовців Сил оборони України. Для підтвердження своєї заяви СБУ опублікувала відео зі Степаном Каплуновим, на якому він зізнається, що його «завербувало ФСБ».

Адвокат заступника командира РДК Тарас Боровський прокоментував оприлюднене СБУ відео, заявивши, що воно зняте «в неволі під тиском, катуваннями і погрозами вбивства».

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