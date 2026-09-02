Квашені овочі не потребують складних маринадів або годин біля плити, лише трохи терпіння, а взимку баночка чи відерце таких помідорів стане справжнім нагадуванням про літо.
Квашені помідори — одна з тих домашніх заготівель, які повертають у дитинство. Вони чудово смакують до картоплі, м’яса чи просто зі скибкою свіжого хліба. А приготувати їх зовсім нескладно, головне — правильно зробити розсіл і дати овочам час на ферментацію.
Рецепт таких помідорів пропонує ТСН з посиланням на Буде смачно разом.
Рецепт розрахований на 5-літрове відерце.
@bude_smachno_razom КВАШЕНІ ПОМІДОРИ НА ЗИМУ На 5 л. відерце потрібно – 3 кг.помідорів і розсіл на 2 л. Вам знадобиться •помідори — 3 кг •вода — 1 л •кам’яна сіль — 2 ст. л. •цукор — 1 ст. л. •гірчиця — 1 ст. л. •часник — 6 зубчиків •парасольки кропу •листя хрону •листя смородини або вишні Приготування: На дно ємності викласти листя хрону, кріп, листя смородини або вишні та часник.Щільно наповнити ємність помідорами. Для розсолу в холодній воді добре розчинити сіль, цукор і гірчицю. Залити помідори так, щоб вони були повністю покриті розсолом.Накрити кришкою, закручувати герметично. Одразу перенести в прохолодний льох. Приблизно через 2 місяці квашені помідори будуть готові. Хрусткі, ароматні й такі, як у дитинстві! ❤️ #помідори#квашеніпомідори ♬ оригінальний аудіозапис – Буде смачно разом
Інгредієнти
помідори – 3 кг
вода – 2 л
кам’яна сіль – 4 ст. л.
цукор – 2 ст. л.
гірчиця- 2 ст. л.
часник – 6 зубчиків
кріп – 1 парасолька
листя хронулистя смородини чи вишні.
Приготування
На дно чистої ємності викладіть листя хрону, парасольки кропу, листя смородини чи вишні та часник.
Зверху щільно покладіть помідори.
Для розсолу у холодній воді ретельно розчиніть кам’яну сіль, цукор і гірчицю.
Залийте ним так помідори, щоб усі овочі були повністю покриті рідиною.
Ємність накрийте кришкою, але не закручуйте герметично, адже під час ферментації утворюються гази.
Одразу перенесіть заготівлю у прохолодний льох.
Приблизно через два місяці помідори будуть готові.
Вони мають вийти хрусткими, ароматними та з тією самою знайомою кислинкою.