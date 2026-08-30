Три “фантомні патрулі” 31 серпня розпочнуть роботу в Києві та Київській області. Це спеціальні автомобілі, які зовні схожі на звичайні цивільні авто та автоматично фіксують перевищення швидкості. Надалі їхня кількість зростатиме, а географія охоплення розшириться на інші регіони, повідомляє Кореспондент.

Спецавтомобілі оснащені системами автоматичного контролю швидкості, що здатні вимірювати її як під час руху самого “фантома”, так і в режимі стоянки. Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерні знаки, перевіряє їх у базах даних і автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення – без зупинки транспортного засобу водія-порушника.

Важлива технічна деталь: система фіксує перевищення швидкості одночасно в обох напрямках руху – як у попутному, так і у зустрічному.

Крім автоматичного режиму, “фантоми” мають дві відеокамери для фіксації порушень попереду та позаду службового авто в неавтоматичному режимі. Якщо інспектори у спецавтомобілі фіксують особливо зухвалі порушення – наприклад, створення аварійної ситуації – вони мають право зупинити водія відповідно до статті 35 Закону України Про Національну поліцію та розглянути справу на місці.

Головна задекларована мета програми – скорочення кількості постраждалих і загиблих на дорогах. Поліція обіцяє і надалі збільшувати кількість “фантомів” та розширювати їхню присутність по всій країні.

Вже з завтрашнього дня три такі патрулі курсуватимуть у Києві та Київській області, тож водії мають враховувати: більшість перевищень швидкості фіксуватиметься автоматично без видимих ознак поліцейського контролю. Штраф надійде поштою чи в електронному вигляді після обробки даних системою.