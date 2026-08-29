Засновник компанії Microsoft Corp. та найбагатша людина світу Білл Гейтс очолив список із 30 людей, які викликають найбільше захоплення серед населення всього світу, свідчать результати опитування, проведеного британською газетою The Times спільно з міжнародним інститутом вивчення громадської думки YouGov, передає Інтерфакс-Україна.

Президент РФ Володимир Путін замкнув трійку найпопулярніших людей світу, президент США Барак Обама посів друге місце.

На четвертому рядку опинився Папа Римський Франциск. До десятки лідерів також увійшли голова КНР Сі Цзіньпін (6-е місце), інвестор-мільярдер Воррен Баффет (8-е місце). Загалом у десятці опинилися четверо представників Індії, в списку із 30 найпопулярніших персон їх семеро.

У загальносвітовій першій десятці не виявилося британських діячів, учений Стівен Хокінг у міжнародному опитуванні посів 16-е місце, ставши найпопулярнішим британцем, королева Великої Британії Єлизавета II – 17-е місце, при цьому вона виявилася найпопулярнішою жінкою світу (загалом їх у списку шість), випередивши актрису і посла доброї волі Анджеліну Джолі (19) і телеведучу Опру Вінфрі (20). У своїй країні королева міцно утримує першу позицію, тоді як С.Хокінг у Великій Британії не увійшов до топ-10.

Російська десятка виглядає таким чином: президент РФ Володимир Путін (24,62%), Б.Гейтс (6,62%), А.Джолі (5,26%), канцлер ФРН Ангела Меркель (2,89%), співачка Алла Пугачова (2,55%), співачка Мадонна (2,38%), сьоме-дев’яте місця розділили Б.Обама, королева Єлизавета II та екс-голова “ЮКОСа” Михайло Ходорковський, які набрали по 2,21% голосів. Замикає десятку колишній працівник американських спецслужб Едвард Сноуден.

В опитуванні, що проводилося по телефону та Інтернету, взяли участь майже 14 тис. респондентів із 13 країн світу: Австралії, Бразилії, Великої Британії, Німеччини, Єгипту, Індії, Індонезії, Китаю, Нігерії, Пакистану, Росії, США, Франції.