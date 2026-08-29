Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.08.26
особового складу / personnel – близько 1 485 200 (+1 420) осіб / persons
танків / tanks – 12 310 (+3) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 25 241 (+4) од.
артилерійських систем / artillery systems – 48 774 (+25) од.
РСЗВ / MLRS – 2 070 (+3) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 593 (+0) од.
літаків / aircraft – 440 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 2 429 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 486 384 (+1 360) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 5 060 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 141 059 (+318) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 608 (+4) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.