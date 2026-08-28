Зруйновані родини, борги та психологічні кризи — ігрова залежність давно перестала бути лише особистою проблемою. Щоб ефективно подолати цей виклик, Уряд ухвалив першу в історії України Стратегію боротьби з ігровою залежністю та чіткий план її реалізації до 2029 року, повідомляє Мінцифри.
Уперше — комплексний підхід замість окремих рішень
Реформа сфери азартних ігор уже принесла важливі зміни. В Україні запровадили принципи відповідальної гри, механізми самообмеження, посилили вимоги до легального бізнесу, обмежили рекламу та активізували боротьбу з нелегальним ринком.
Однак нова Стратегія пропонує значно масштабніший підхід. Вона вперше об’єднує зусилля різних сфер — від охорони здоров’я та освіти до соціального захисту й правоохоронної системи. Її реалізація розрахована до 2035 року та передбачає постійну взаємодію десятків державних інституцій.
Що зміниться
Реалізація Стратегії передбачає:
- масштабні інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор;
- скринінги на ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення;
- більше можливостей отримати лікування, психологічну допомогу та реабілітацію;
- окремі програми для військових і ветеранів;
- системне блокування нелегальних сайтів і реклами, а також боротьбу зі злочинністю у сфері грального бізнесу.
«Довгий час ігрову залежність сприймали як особисту проблему людини. Але її наслідки значно ширші — зруйновані родини, фінансові труднощі, втрата роботи, проблеми з психічним здоров’ям, а в умовах війни — ще й ризики для національної безпеки. Саме тому держава вперше підходить до боротьби з лудоманією комплексно — через не лише регулювання ринку, а й профілактику, допомогу людям та міжвідомчу взаємодію«, — Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України.
Держава працюватиме як єдина система
Близько 40 органів працюватимуть за єдиним планом — зокрема, Мінцифра, МОЗ, МОН, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики, БЕБ, СБУ, Національна поліція, PlayCity та інші.
Уперше боротьба з ігровою залежністю стане спільною відповідальністю всієї держави — від профілактики та освіти до лікування, соціальної підтримки й протидії нелегальному ринку.
Ознайомитися зі Стратегією можна тут.