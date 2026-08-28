У ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі Ярославської області рф. На території підприємства зафіксовано пожежу.

Ступінь завданих збитків уточнюється, кажуть в Генштабі ЗСУ.

«Славнефть-ЯНОС» – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.

Робота по ключових об’єктах противника триває.

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