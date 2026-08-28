Ворог намагається зруйнувати життя українців всіма способами, зокрема й постійними тривогами, які блокують роботу транспорту та іншої соціально важливої інфраструктури. І йому це вдається – наприклад, вчора у Києві спостерігався справжній транспортний колапс саме через постійні повітряні тривоги, яки тривали протягом усього дня.

А цієї ночі (з 18:00 27 серпня) противник атакував 164 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!