Попри продовження тимчасового захисту для українців у ЄС до березня 2028 року, є категорії людей, яких можуть депортувати першочергово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Європейського Союзу.

Хто найбільше ризикує

Під загрозою депортації першочергово опиняються три категорії людей. Перша – ті, хто потрапив на територію Шенгенської зони нелегально, тобто оминаючи офіційні пункти пропуску.

Друга – люди, які скоїли кримінальний злочин або становлять загрозу громадському спокою. Третя – ті, хто в’їхав в ЄС за підробленими документами або свідомо вказав неправдиві дані про себе.

Куди саме депортують

Примусове видворення не обов’язково означає повернення в Україну. Найчастіше порушників відправляють до третіх країн-хабів на загальних підставах, а також забороняють в’їзд на територію Євросоюзу на певний період – інформацію про таку особу вносять до спільної Шенгенської інформаційної системи (SIS).

Що з тимчасовим захистом загалом

Нагадаємо, що загалом тимчасовий захист для українців у Євросоюзі продовжили до березня 2028 року. Станом на кінець травня 2026 року цим статусом у країнах ЄС користувалися понад 4,3 мільйона людей, які виїхали через війну.

Умови перебування українських біженців у Євросоюзі змінюються не вперше. Ще у червні РБК-Україна писало про те, що Європа готує для українських біженців – багато країн хотіли б впровадити зміни, які дозволили б повернути частину переселенців додому.

Тоді ж ЄС розділився через обмеження для українських чоловіків призовного віку – не всі країни підтримали ідею скасування для них тимчасового захисту.

Пізніше ЄС уже змінив умови отримання тимчасового захисту – тепер українцям, які виїжджають за кордон, обов’язково потрібен штамп про перетин кордону в паспорті, інакше можуть виникнути проблеми з оформленням статусу.