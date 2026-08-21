У ніч на 21 серпня ворог знову атакував «шахедами» пункт пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській області.

Про це повідомили у Держприкордонній службі.

Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України.

Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт «Табаки» не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок.