Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 склали:
особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб
танків – 12 286 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.
артилерійських систем – 48 318 (+57) од.
РСЗВ – 2 052 (+2) од.
засоби ППО – 1 581 (+4) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.
крилаті ракети – 5 049 (+39) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.
спеціальна техніка – 4 559 (+8) од.
Дані уточнюються.