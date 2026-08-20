Про це президент Зеленський повідомив, виходячи з аналізу сьогоднішнього обстрілу.

-Зараз триває ліквідація наслідків російського удару по столиці й містах Київщини. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучено до робіт у Києві, Броварах і Борисполі. Вдячний усім, хто допомагає нашим людям.

Загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. На жаль, станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих людей. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Важливо, щоб людям, які були поранені, надавалась уся необхідна допомога. І важливо, щоб партнери України не мовчали про цей та інші подібні удари й справді допомагали захисту наших людей, захисту життя в Україні.

Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили всі російські «калібри». Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для «петріотів» для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою. Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів. Дякую всім, хто з Україною!