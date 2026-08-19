Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 склали:
особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб
танків – 12 276 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 162 (+0) од.
артилерійських систем – 48 205 (+50) од.
РСЗВ – 2 043 (+3) од.
засоби ППО – 1 577 (+0) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 311 (+19) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.
крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 136 318 (+427) од.
спеціальна техніка – 4 548 (+1) од.
Дані уточнюються.