Вже незабаром у США можуть затримувати порушників електрошоковими рукавичками. Імміграційна та митна служба США (ICE) планує закупити їх на $20 млн, повідомляє УНН із посиланням на AP.

Йдеться про пристрої GLOVE – зовні вони працюють як звичайні патрульні рукавички, однак після активації можуть передавати електричний імпульс при безпосередньому контакті зі шкірою. Їх планують використовувати для деескалації та примусу до виконання вимог у разі фізичного опору.

За планом, ICE може отримати тисячі таких пристроїв до березня. Раніше технологію вже використовували окремі американські в’язниці та поліцейські підрозділи.

Виробник попереджає, що рукавички не можна застосовувати як покарання або лише через словесну непокору, а також проти дітей, вагітних, літніх людей та людей з інвалідністю.

Правозахисники розкритикували плани ICE. В Американському союзі громадянських свобод побоюються, що технологія може спростити непомітне застосування сили та створити додаткові ризики зловживань.

Додамо, що для використання електрошокових рукавичок співробітники мають проходити спеціальне навчання та переатестацію кожні два роки.