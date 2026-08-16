У ніч на 16 серпня (з 18:00 15 серпня) противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької обл., керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської обл., Бєлгородської обл., а також 106 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Згідно даних Monitor, сьогодні вночі, за приблизними оцінками, ворог застосував проти України:

4× балістичні ракети КН-23 по напрямках Кременчук та Кривий Ріг.

5× балістичних ракет 9м723/РМ-48У по Києву.

1х КР 3м22 «Циркон» по Кременчуку.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



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