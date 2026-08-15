Цього тижня українські регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури на понад 1,8 млн євро завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише УНН.

Допомогу надали Європейський Союз, Велика Британія, Німеччина та Данія. Обладнання розподілили між енергетичними об’єктами Харківської, Чернігівської, Одеської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

За кошти Великої Британії для Харківської області придбали трансформатори. Вони необхідні для підтримки та відновлення роботи енергетичної інфраструктури регіону.

Європейський Союз профінансував закупівлю обладнання для Чернігівської, Харківської та Одеської областей. Його використовуватимуть для забезпечення роботи енергетичної інфраструктури регіонів.

За фінансової підтримки Німеччини для Дніпропетровської області придбали елементи енергетичного обладнання. Данія профінансувала закупівлю трансформаторної оливи для Миколаївської області.