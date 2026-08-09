У Росії продовжується політика формування привілейованого статусу для учасників так званої “сво” і членів їхніх сімей через доступ до вищої освіти.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише ЛБ.

Йдеться про спеціальні квоти, пільговий вступ та інші освітні преференції.

Цього року до російських закладів вищої освіти вступили понад 4300 учасників війни проти України та їхніх дітей, що у півтора раза більше, ніж торік.

“Майже 40% із них були зараховані без вступних випробувань, а приблизно дві третини не змогли б пройти конкурс за загальними правилами без пільгового статусу”, – зазначили у ЦПД.

Додається, що через систему пільг Кремль стимулює своїх громадян брати участь у війні проти України, створюючи додаткові переваги для тих, хто пов’язаний із військовою службою.