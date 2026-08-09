Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 457 740 (+1 130) осіб
танків – 12 253 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 103 (+4) од.
артилерійських систем – 47 621 (+41) од.
РСЗВ – 2 013 (+4) од.
засоби ППО – 1 556 (+0) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 171 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 451 248 (+1 642) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 131 775 (+358) од.
спеціальна техніка – 4 505 (+1) од.
Дані уточнюються.