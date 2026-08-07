Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб
танків – 12 247 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.
артилерійських систем – 47 522 (+67) од.
РСЗВ – 2 008 (+2) од.
засоби ППО – 1 550 (+3) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.
спеціальна техніка – 4 502 (+6) од.
Дані уточнюються.