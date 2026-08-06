Італія вперше цього року оголосила найвищий рівень небезпеки через спеку в усіх 27 містах, які перебувають під національним моніторингом. Потужна хвиля спеки охопила Європу, спричинивши температурні рекорди, посуху, пожежі та проблеми з енергетичною й транспортною інфраструктурою. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Міністерство охорони здоров’я Італії у четвер оголосило червоний рівень небезпеки у всіх 27 містах, які відстежуються в рамках національної системи моніторингу спеки. Це перший випадок цього року, коли вся мережа одночасно перебуває на найвищому рівні попередження. Попередження поширюються від Трієста на північному сході до Палермо на Сицилії та означають ризик для здоров’я всього населення.

Жителів і туристів закликали уникати прямого сонячного проміння у найспекотніші години дня, за можливості залишатися в приміщеннях і пити багато води. Також змінили режим роботи популярних туристичних об’єктів – зокрема, у Римі продовжили вечірні години відвідування Колізею та Пантеону.

Біля входів до Колізею встановили системи охолодження з розпиленням води, а також відкрили додаткові медичні пункти.

Найвищі температури зафіксували в Австрії, де у середу в селі Бад-Дойч-Альтенбург поблизу словацького кордону температура сягнула 106,2 градуса за Фаренгейтом (41,2 градуса за Цельсієм), повідомила метеорологічна служба GeoSphere Austria. Це стало найвищою температурою, коли-небудь зафіксованою в країні.

Австрія також стикається із серйозною посухою. Кількість опадів із 1 січня до 30 червня була на 27% нижчою за довгострокову середню норму по країні, а деякі східні регіони отримали лише половину від звичайного рівня опадів. Кліматолог Александр Орлік заявив, що в деяких частинах країни таких сухих умов не спостерігали з 1885 року.

В Угорщині тривала посуха та рекордно низький рівень води в Дунаї серйозно вплинули на роботу єдиної в країні атомної електростанції, яка використовує річкову воду для охолодження реакторів. Оператори станції скоротили виробництво приблизно до 10% від нормального рівня, через що уряд запровадив надзвичайні заходи з економії електроенергії.

Німеччина також висловила занепокоєння через вплив посухи на транспорт і промисловість, оскільки рівень води в Рейні та інших річках продовжує знижуватися. Міністр транспорту Штеффен Більгер у четвер заявив, що низький рівень води створює серйозні проблеми для внутрішнього судноплавства, промисловості та всієї логістичної мережі.

На південному сході Франції пожежники продовжують масштабну роботу в регіоні Вар, де влада повідомила, що велика лісова пожежа більше не поширюється, але залишається ризик її повторного займання. Вогонь, який спалахнув 20 липня, знищив понад 23 квадратні милі території, ставши найбільшою пожежею в регіоні за останні десятиліття.