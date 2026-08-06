Керівництво «Голосу Америки» прийняло рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників Української редакції до роботи.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив директор Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка, передає Інше ТВ.

«Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України.

Відновлення Української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії Голосу Америки та інтересів США. І це добре для України.

Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами.

Всім дякую за підтримку!» – зазначив Руслан Петричка.

Як повідомляло Інше ТВ, 15 березня 2025 року Українська редакція «Голосу Америки» призупинила мовлення, а всіх працівників відправили у відпустку. У квітні 2025 року Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити “Голос Америки” А в травні 2025 року Федеральний апеляційний суд США заблокував постанову, яка зобов’язувала адміністрацію Трампа повернути на роботу понад 1000 співробітників Голосу Америки.