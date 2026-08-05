Чоловік з італійського міста Бітонто виграв у лотерею 1 мільйон євро, але помилково викинув квиток у сміття. Щоб знайти його серед тонн сміття, долучилася навіть компанія з транспортування сміття.

Про це пишуть італійські медіа Il Post та QN Quotidiano Nazionale, передає Громадське.

Керівник компанії Sanb, яка займається збором і транспортуванням відходів, Нікола Тоскано, розповів, що чоловік, який викинув квиток, регулярно грав у миттєву лотерею і завжди ставив на ті самі числа, бо вони пов’язані з близькою людиною.

Прочитавши, на торговому автоматі напис «не підлягає виплаті», чоловік подумав, що нічого не виграв, тому викинув квиток і пішов додому. Однак насправді це повідомлення з’являється тоді, коли виграний приз занадто великий, щоб його могла відразу виплатити лотерейна каса.

Згодом родичі чоловіка пояснили йому, що насправді він виграв, і всі разом вони вирушили до пункту продажу, де дізналися, що сміття з бака, куди викинули квитки, вже забрала компанія Тоскано.

Після цього почалася кампанія пошуку зниклого квитка. Підлеглі Тоскано відтворили весь шлях руху відходів: від моменту збору сміття до його доставлення в сміттєвоз. Працівники встигли визначити потрібну вантажівку та зупинити її, перш ніж вона встигла вивантажити свій вміст у машину, яка пресує відходи перед утилізацією.

Однак відразу висипати сміття вони не могли, тож почали пошуки місця, де змогли б провести сортування. Зрештою, таке місце знайшлося, і працівники почали шукати квиток — це сталося близько 6 ранку на другий день пошуків.

«Він був у порваному пакеті разом з іншими пошкодженими квитками — цей був одним із небагатьох, які залишилися абсолютно цілими», — розповів Тоскано.