Прикордонна та податкова служби почнуть автоматично обмінюватися інформацією. Електронний обмін інформацією дозволить податківцям відстежувати поїздки українців за кордон, повідомляє УНН із посиланням на сайт ДПСУ.

Відомства вже підписали договір і протокол про інформаційну взаємодію, які передбачають автоматизований електронний обмін даними між двома відомствами. Новий механізм має пришвидшити опрацювання запитів, зменшити обсяг ручної роботи та посилити протидію схемам ухилення від оподаткування. Своїми підписами їх завізували в.о. голови ДПСУ Валерій Вавринюк та очільниця Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Інформація про перетин кордону використовується податковою у сукупності з іншими даними у таких випадках:

Визначення податкового резидентства: перевірка статусу фізичних осіб (зокрема, перебування в Україні понад 183 дні протягом року) для точного розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування.

Запобігання фіктивним операціям: виявлення фактів, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписуються керівником, який на дату підписання фактично перебував за межами України.

Захищений канал зв’язку: обмін проходить на центральному рівні через Національну систему конфіденційного зв’язку.

Точкові запити: кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.

Персоналізований доступ: кожен запит підписується Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС із накладанням електронної позначки часу.

Повний аудит: усі дії користувачів фіксуються в електронних журналах аудиту, що повністю виключає несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.

У податковій наголосили, що така взаємодія жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону.

Як пояснили у відомствах, раніше працівники служб мали окремо формувати запити, надсилати їх іншому органу та вручну опрацьовувати отримані відповіді. Такий формат вимагав більше часу та створював додаткове навантаження на персонал.

Після запровадження автоматизованої системи необхідні відомості передаватимуть через захищені електронні канали. Це має дозволити податковій і прикордонній службам швидше отримувати дані, необхідні для виконання їхніх повноважень.

У Держприкордонслужбі наголосили, що новий порядок обміну інформацією не передбачає розширення повноважень жодного з відомств. Він також не запроваджує додаткових перевірок чи обмежень для громадян і не змінює правила перетину державного кордону України.

Для українців сама процедура проходження прикордонного контролю залишатиметься незмінною. Йдеться насамперед про технічне спрощення взаємодії між державними органами, які й раніше мали право отримувати відповідну інформацію у передбачених законом випадках. Обмін даними здійснюватиметься лише за наявності визначених законодавством підстав. Кожен запит формуватиметься уповноваженою посадовою особою та підписуватиметься кваліфікованим електронним підписом.

Крім того, усі дії працівників у системі фіксуватимуться в журналах аудиту. Це дозволить відстежувати, хто, коли і на якій підставі запитував або отримував певну інформацію.

У ДПСУ та ДПС також заявили, що під час обміну даними застосовуватимуться технічні та криптографічні засоби захисту. Передаватимуть інформацію виключно через захищені інформаційні системи та в межах чинного законодавства.

Виконувач обов’язків голови Державної прикордонної служби Валерій Вавринюк зазначив, що цифровізація міжвідомчої взаємодії є одним із ключових напрямів розвитку державних інституцій.

“Автоматизований обмін інформацією дозволить значно скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації”, – сказав він .

Для прикордонної служби новий формат означатиме передусім зменшення обсягу ручної роботи. Працівникам не доведеться окремо опрацьовувати велику кількість однотипних інформаційних запитів, що має вивільнити час для виконання інших завдань.

Водночас очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух заявила, що автоматичний доступ до необхідних відомостей допоможе податківцям оперативніше виявляти можливі порушення. За її словами, йдеться, зокрема, про фіктивні операції, схеми “сірого” імпорту та експорту, а також спроби ухилення від сплати податків.

“Тепер Державна податкова служба зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми “сірого” імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство. По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці”, – заявила Карнаух.

Загалом у відомствах очікують, що автоматизація обміну даними пришвидшить взаємодію між службами, зменшить бюрократичне навантаження та зробить контроль за можливими економічними порушеннями ефективнішим.