Із 2 вересня 2026 року набуде чинності угода між Латвією та Україною про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень.

Про це, як пише LSM.lv, зазначається в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Латвії (Ārlietu ministrija), опублікованому в урядовому виданні Latvijas Vēstnesis.

Угоду між Урядом Латвійської Республіки та Кабінетом Міністрів України було підписано 24 квітня 2026 року в Києві. Документ передбачає, що дійсні національні водійські посвідчення можуть бути взаємно визнані та обміняні для громадян однієї держави, які проживають на території іншої.

Для українців, які живуть у Латвії, це означає спрощення процедури: після набрання угодою чинності українське водійське посвідчення можна буде обміняти на латвійське без складання теоретичного та практичного іспитів, якщо виконані всі передбачені вимоги.

За процедуру обміну відповідає Дирекція безпеки дорожнього руху Латвії (CSDD). Щоб отримати латвійське водійське посвідчення замість українського, заявнику потрібно буде особисто звернутися до будь-якого центру обслуговування клієнтів CSDD; пред’явити документ, що посвідчує особу; надати українське водійське посвідчення, яке підлягає обміну.

Перед обміном потрібно буде пройти обов’язковий медичний огляд для водіїв. Інформацію про результати медичного огляду CSDD отримуватиме в електронному вигляді від медичних установ.

Після перевірки документів CSDD перевірить дійсність посвідчення та видасть латвійське водійське посвідчення з відповідними категоріями транспортних засобів. Відповідність категорій українських і латвійських посвідчень визначена окремими таблицями в додатку до угоди.

Обмін стосується не будь-яких посвідчень, а лише таких, які є дійсними; не є тимчасовими; видані компетентними органами України або Латвії; належать особам, які проживають на території іншої держави відповідно до умов угоди.

Нова процедура має полегшити життя багатьом українцям у Латвії, яким для роботи, навчання або щоденних потреб необхідно мати місцеве водійське посвідчення. Раніше обмін іноземного посвідчення міг вимагати додаткових процедур, зокрема складання іспитів у випадках, коли не діяли відповідні домовленості.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2026 року Латвія та Україна домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.