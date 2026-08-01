Внаслідок ворожої ракетної атаки у Києві 8 людей загинули, кількість постраждалих зростає, на зараз відомо про 27 осіб, серед них — 4 дітей.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. На цей час вже врятовано 105 людей.

Сталися пожежі та руйнування у п’яти районах столиці.

Солом’янський район: дві людини загинули та вісім постраждали, з них двоє дітей. За однією з адрес часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та загоряння, за іншою — горіли автомобілі на парковці. Троє осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.

Дарницький район: сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та на одній із локацій — у нежитловій будівлі. За іншою адресою загоряння авто та пошкоджені будинки. На жаль, семеро людей загинули, ще 14 — постраждали, , з них двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.

Шевченківський район: сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів швидкої допомоги. Пожежа ліквідована. На одній із адрес було виявлено одну постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії, яка вже локалізована.

Дніпровський район: пошкоджений магазин.

Печерський район: пошкоджено чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.