В Україні розширили програму підтримки для людей, які планують встановити автономне опалення в своїх будинках. Як повідомив прем’єр Сергій Корецький, держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру, передає УНН.

Як повідомив Корецький, пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення.

Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% — у другий та 7% — у третій. Встановлено обмеження на площу будинку — не більше 300 кв. м

– додав прем’єр.

Корецький закликав громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки.