Низка закладів освіти Миколаївщини отримають фінансування на оновлення майстерень у професійних і фахових коледжах – область увійшла до проєкту “100 майстерень”.
Міністерство освіти і науки України визначило 107 закладів професійної та фахової передвищої освіти, які у 2026 році отримають державне фінансування на оновлення навчальних майстерень, лабораторій і кабінетів, а також на створення енергоефективного, безпечного та інклюзивного середовища в межах проєкту «100 майстерень», повідомила пресслужба МОН.
З державного бюджету на це виділяється понад 860,4 млн грн.
Миколаївщина отримає 42,74 млн грн
До переліку увійшли заклади освіти майже з усієї України, які готують спеціалістів та фахівців для ключових галузей економіки.
Зокрема на Миколаївщині це такі заклади:
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Південноукраїнський професійний коледж»
- Казанківський професійний аграрний ліцей
- Вознесенський професійний ліцей
- Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти«Новоодеський професійний коледж»
Найближчим часом у закладах розпочнеться оновлення навчальних кабінетів, закупівля обладнання та ремонтні роботи. Це не косметичні зміни, а комплексні рішення: від оснащення просторів сучасною технікою до оновлення гуртожитків і створення енергоефективних та безбарʼєрних просторів.
Студенти працюватимуть із технікою та обладнанням, які використовують на сучасних виробництвах. Йдеться про 3D-принтери, верстати з ЧПК, робототехнічні комплекси, дрони та сучасну аграрну техніку — трактори, комбайни й сівалки, іншу новітню техніку.
Оновлюватимуться кулінарні лабораторії, майстерні з обробки металу та дерева, ремонту й обслуговування автомобілів тощо.
«Сьогодні економіка України потребує кваліфікованих працівників, тому наше завдання — створити умови, в яких студенти здобуватимуть сучасні практичні навички ще під час навчання. Комплексне оновлення коледжів — це насамперед інвестиція в якість професійної та фахової передвищої освіти та її привабливість для молоді. Ми прагнемо, щоб вступники обирали професійну та фахову передвищу освіту як усвідомлений шлях до затребуваної професії та успішної кар’єри», — зазначив Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Оновлення інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти триває третій рік поспіль. Під час планування приміщень, навчальних зон та освітлення заклади використовують напрацювання путівника «Новий профтех», створеного МОН спільно з Big City Lab. Разом зі Spiilka Buro коледжі також оновлюють айдентику та вебсайти.
Протягом двох останніх років в Україні вже відкрито 132 модернізовані навчально-практичні центри в закладах професійної та фахової пеередвищої освіти у межах проєкту «100 майстерень», ще близько 70 – на завершальному етапі процесу оновлення.
Проєкт «100 майстерень» реалізується за програмою фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility Plan.