Низка закладів освіти Миколаївщини отримають фінансування на оновлення майстерень у професійних і фахових коледжах – область увійшла до проєкту “100 майстерень”.

Міністерство освіти і науки України визначило 107 закладів професійної та фахової передвищої освіти, які у 2026 році отримають державне фінансування на оновлення навчальних майстерень, лабораторій і кабінетів, а також на створення енергоефективного, безпечного та інклюзивного середовища в межах проєкту «100 майстерень», повідомила пресслужба МОН.

З державного бюджету на це виділяється понад 860,4 млн грн.

Миколаївщина отримає 42,74 млн грн

До переліку увійшли заклади освіти майже з усієї України, які готують спеціалістів та фахівців для ключових галузей економіки.

Зокрема на Миколаївщині це такі заклади:

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Південноукраїнський професійний коледж»

Казанківський професійний аграрний ліцей

Вознесенський професійний ліцей

Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти«Новоодеський професійний коледж»

Найближчим часом у закладах розпочнеться оновлення навчальних кабінетів, закупівля обладнання та ремонтні роботи. Це не косметичні зміни, а комплексні рішення: від оснащення просторів сучасною технікою до оновлення гуртожитків і створення енергоефективних та безбарʼєрних просторів.

Студенти працюватимуть із технікою та обладнанням, які використовують на сучасних виробництвах. Йдеться про 3D-принтери, верстати з ЧПК, робототехнічні комплекси, дрони та сучасну аграрну техніку — трактори, комбайни й сівалки, іншу новітню техніку.

Оновлюватимуться кулінарні лабораторії, майстерні з обробки металу та дерева, ремонту й обслуговування автомобілів тощо.

«Сьогодні економіка України потребує кваліфікованих працівників, тому наше завдання — створити умови, в яких студенти здобуватимуть сучасні практичні навички ще під час навчання. Комплексне оновлення коледжів — це насамперед інвестиція в якість професійної та фахової передвищої освіти та її привабливість для молоді. Ми прагнемо, щоб вступники обирали професійну та фахову передвищу освіту як усвідомлений шлях до затребуваної професії та успішної кар’єри», — зазначив Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Оновлення інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти триває третій рік поспіль. Під час планування приміщень, навчальних зон та освітлення заклади використовують напрацювання путівника «Новий профтех», створеного МОН спільно з Big City Lab. Разом зі Spiilka Buro коледжі також оновлюють айдентику та вебсайти.

Протягом двох останніх років в Україні вже відкрито 132 модернізовані навчально-практичні центри в закладах професійної та фахової пеередвищої освіти у межах проєкту «100 майстерень», ще близько 70 – на завершальному етапі процесу оновлення.

Проєкт «100 майстерень» реалізується за програмою фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility Plan.