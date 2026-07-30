По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані.

Про це повідомив президент Зеленський.

-Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей.

Звісно, сьогодні багато хто у світі засудив цей удар. Було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь в полі під Любліном. Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор.

Ракети для ППО, і передусім ракети для «петріотів», але також для «насамсів», для «айрісів», для «гоків» та інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні.