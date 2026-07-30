Національна комісія з регулювання енергетики та водопостачання (GNERC) Грузії представила перші результати розслідування системної аварії, яка знеструмила всю країну в ніч на 24 липня. Відключення повторилося вранці 25 липня, передає УНН із посиланням на “Новини Грузія”.

За даними регулятора, о 00:10 грузинська енергосистема раптово відключилася від азербайджанської, з якою працювала у зв’язці. Залишившись в ізоляції, мережа не впоралася з навантаженням: частота та напруга різко впали, електростанції почали масово відключатися одна за одною, і країна поринула в блекаут.

У комісії наголосили, що причиною ланцюжка збоїв могла стати лінія електропередачі “Гегуті” напругою 110 кВ, що належить компанії Energo-Pro Georgia і виходить із підстанції “Кутаїсі 220”.

При цьому GNERC поклала частину відповідальності і на Державну електросистему Грузії. Регулятор заявив, що оператор зобов’язаний був перерахувати параметри релейного захисту та автоматики, не чекаючи повного переоснащення ліній, щоб мінімізувати ризики автоматичного відділення від азербайджанської енергосистеми.

Розслідування триває за двома напрямками: експерти з’ясовують причини обриву зв’язку з Азербайджаном та перевіряють здатність самої грузинської системи стабільно працювати в ізольованому режимі. Водночас Служба державної безпеки (СДБ) Грузії розпочала розслідування за статтею про саботаж.