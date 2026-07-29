Очікується, що Іран отримає протягом кількох тижнів першу партію з 400 переносних зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони китайського виробництва, з посиланням на три джерела, знайомі з угодою, повідомляє Reuters, вказуючи, що це відбувається на тлі того, як Іран відновлює свою оборону на тлі війни зі Сполученими Штатами, пише УНН.

Ця покупка, що оцінюється в 60-70 мільйонів доларів, є одним із найбільших відомих заходів Тегерана зі зміцнення своєї протиповітряної оборони ближнього радіусу дії з моменту початку війни зі США та Ізраїлем, яка виявила прогалини у здатності Ірану захищати військові об’єкти та стратегічну інфраструктуру.

За словами джерел, контракт передбачає закупівлю від 300 до 400 переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), включаючи китайські ракети QW-12 та FN-16.

Угоду було підписано з Zhongqing Baoshang International Investment, гонконгською компанією, яка, за словами джерел, виступала посередником між іранською стороною та китайським постачальником.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило: “Відповідні повідомлення абсолютно безпідставні. Китай послідовно відігравав певну роль у сприянні миру та припиненні конфлікту”.

Ірану потрібно переозброїтися після місяців бойових дій, у яких США та Ізраїль завдали ударів по об’єктах, пов’язаних з його програмами ракет, безпілотників та протиповітряної оборони, а Тегеран відповів шквалом балістичних ракет та безпілотників.

Конфлікт висвітлив складність захисту стаціонарних військових та стратегічних об’єктів від передових літаків та високоточної зброї.

У суботу Вашингтон раптово призупинив бомбардування на два тижні, але президент США Дональд Трамп заявив, що удари відновляться, якщо переговори не зможуть завершити п’ятимісячний конфлікт, який теоретично перебуває у стані припинення вогню з квітня.

Поставка сотень ПЗРК значно розширить арсенал озброєння ППО малої дальності Ірану та підсвітить, як поглиблюються військові зв’язки з Китаєм.

Джерела попередили, що, хоча угоду було підписано, графіки поставок, кількість та інші деталі реалізації все ще можуть змінитися.

Згідно з планом, узгодженим сторонами, поставки спочатку здійснюватимуться повітряним шляхом з Урумчі на заході Китаю, а потім транзитом через Пакистан до Ірану, повідомляють джерела, які не уточнили, чи відбуватимуться передачі повітряним чи автомобільним транспортом.

Військове відділення зв’язків з громадськістю Пакистану ISPR заявило: “Припущення про причетність Пакистану до постачання зброї ППО до Ірану з Китаю є абсолютно вигаданими та хибними”. Речник Міністерства закордонних справ Пакистану не відповів на запити про коментарі.

Європейське джерело в сфері безпеки повідомило, що влада його країни знає про кілька контрактів, що обговорюються, пов’язаних з можливим продажем Ірану ПЗРК серії QW, включаючи системи QW-12, QW-18 та QW-19.

Друге джерело в сфері безпеки на Близькому Сході повідомило, що Іран прагнув придбати ракети QW-12 та QW-18, але їм не було відомо, що угода вже укладена.

QW-12 та FN-16 – це ПЗРК класу “земля-повітря” з інфрачервоним наведенням, призначені для ураження низьколітаючих літаків, гелікоптерів та безпілотників. Їхня мобільність дозволяє швидко розгортати їх навколо військових об’єктів, енергетичної інфраструктури та інших чутливих місць.

Аналітики у сфері оборони вважають QW-12 менш потужними, ніж новіші варіанти QW, включаючи QW-18 та QW-19, але стверджують, що ці системи все ще можуть забезпечити ефективний рівень захисту на ближній відстані від безпілотників та низьколітаючих цілей.

Два західних джерела в розвідці та іранський чиновник заявили, що Тегеран також вивчав можливість використання наземних маршрутів для більш дискретного переміщення китайських військових поставок та компонентів подвійного призначення, а також для зменшення ризику збоїв.