У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Фейсбуцi.

⚡️Так, завдано ураження об’єкту «Чорноморнафтогаз» у районі Внукового (АР Крим).

🔥Зафіксовано ураження цілі.

ℹ️ Після тимчасової окупації Криму захоплені росією об’єкти ДАТ «Чорноморнафтогаз» використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові.

⚡️Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» у районі Чорноморського (АР Крим).

ℹ️ Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України.

⚡️Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

⚡️Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

🔎 Уточнено результати попередніх уражень:

25 липня 2026 року – підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюмені (Тюменська область, рф).

ℹ️ Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

💪Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.