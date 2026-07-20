Румунія не планує організовувати виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot для України, бо не входить до переліку країн-виробників цих ракет. Бухарест не вів переговорів щодо локалізації виробництва ракет PAC-3 на своїй території.

Про це заявив міністр оборони Румунії Раду Міраце в інтервʼю для місцевого телеканалу TVR, повідомляє Кореспондент.

Заява урядовця пролунала на тлі припущень західних ЗМІ, що одним з можливих варіантів забезпечення України ракетами до Patriot може стати їх виробництво в Румунії.

Такі повідомлення згодом поширювали й російські пропагандистські ресурси.

Утім, незважаючи на відсутність планів із виробництва PAC-3, глава Міноборони Румунії підтвердив підтримку діяльності Коаліції охочих, одним із напрямків якої є системне забезпечення України засобами протиповітряної оборони, зокрема ракетами до комплексів Patriot.

У Defense Express зазначають, що відмова Румунії від виробництва PAC-3 не є негативною новиною, адже виготовлення критично важливих ракет-перехоплювачів доцільніше здійснювати в країнах, які вже мають необхідні виробничі потужності та відпрацьовані технології.

За даними румунських ЗМІ, за останні чотири роки в Румунії так і не було реалізовано планів щодо запуску виробництва ракет-перехоплювачів PAAC-4 (SkyCeptor), розроблених для ізраїльського комплексу Праща Давида, які можуть інтегруватися в систему Patriot.