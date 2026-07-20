Наступного тижня погода в Україні буде нестабільною. Майже щодня прогнозуються дощі, грози, місцями град і шквали. Температура повітря неодноразово змінюватиметься – від спеки до +35 до більш комфортних показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 20 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +25 до +29 градусів;

у східних областях – від +27 до +30 градусів;

у центральних областях – від +24 до +30 градусів;

у південних областях – від +24 до +30 градусів;

у західних областях – від +21 до +26 градусів.

У вівторок, 21 липня, в Україні знову трохи дощитиме, але не скрізь.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +23 до +27 градусів;

у східних областях – від +23 до +33 градусів;

у центральних областях – від +22 до +28 градусів;

у південних областях – від +24 до +29 градусів;

у західних областях – від +19 до +26 градусів.

У середу, 22 липня, невеликі дощі можливі у декількох областях але у центральних областях – без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +20 до +25 градусів;

у східних областях – від +24 до +31 градусів;

у центральних областях – від +20 до +26 градусів;

у південних областях – від +25 до +29 градусів;

у західних областях – від +18 до +24 градусів.

У четвер, 23 липня, в Україні буде майже без дощу, але похолоднішає.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях – від +21 до +23 градусів;

у східних областях – від +21 до +27 градусів;

у центральних областях – від +19 до +25 градусів;

у південних областях – від +24 до +27 градусів;

у західних областях – від +19 до +25 градусів.

У п’ятницю, 24 липня, невеликі дощі пройдуть лише у низці східних та західних областей.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: