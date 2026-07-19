У ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

– 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл., рф);

– 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл., – рф);

– 3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим);

– 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);

– 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу “Пародія”, баражуючих боєприпасів типу “Бандероль” (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

– 17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

– 108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.